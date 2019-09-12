Нетаньяху назвал визит в Россию важным для Израиля

Поездка в Россию в такой ответственный период сейчас важна, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху перед вылетом в Сочи 12 сентября.

По его словам, она необходима, чтобы гарантировать безопасность Израиля в момент, когда Иран и его сателлиты пытаются атаковать страну с сирийской территории. Премьер отметил, что в Сирии важно сохранять свободу действий в отношении террористов.

«Общая цель, по поводу которой есть общее согласие, но которая еще не достигнута, и к ее достижению придется еще долго продвигаться — это вывод иранских сил из Сирии», — добавил он.

Напомним, что Нетаньяху в четверг направляется в Сочи с однодневным визитом. Здесь он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с главой министерства обороны Сергеем Шойгу. Стороны обсудят региональную тематику, в частности сирийский вопрос с упором на укрепление военной координации.