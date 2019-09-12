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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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13:35   12 Сентября 2019
Весь мир

Нетаньяху назвал визит в Россию важным для Израиля

Нетаньяху назвал визит в Россию важным для Израиля

Поездка в Россию в такой ответственный период сейчас важна, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху перед вылетом в Сочи 12 сентября.

По его словам, она необходима, чтобы гарантировать безопасность Израиля в момент, когда Иран и его сателлиты пытаются атаковать страну с сирийской территории. Премьер отметил, что в Сирии важно сохранять свободу действий в отношении террористов.

«Общая цель, по поводу которой есть общее согласие, но которая еще не достигнута, и к ее достижению придется еще долго продвигаться — это вывод иранских сил из Сирии», — добавил он.

Нетаньяху назвал визит в Россию важным для Израиля

Напомним, что Нетаньяху в четверг направляется в Сочи с однодневным визитом. Здесь он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с главой министерства обороны Сергеем Шойгу. Стороны обсудят региональную тематику, в частности сирийский вопрос с упором на укрепление военной координации.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #сирия #шойгу #израиль #нетаньяху

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