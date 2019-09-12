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Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

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13:41   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит желания парламентского большинства отменить ограничения на вещания телеканалов из России. Об этом он сообщил на брифинге по итогам визита в Москву в четверг, 12 сентября.

Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов заявлял президент Молдавии Игорь Додон. О том, что вопрос могут затронуть в парламенте, сообщала его спикер, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.

«Пока этот закон остается действующим, мы как правительство должны его придерживаться», — заявил Попеску.

Министр также считает, что в Молдавии нет проблем с функционированием русского языка и русскоязычных СМИ.

Парламент республики в 2017 году принял закон по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс, оставляющий в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.

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Автор: Арсений Аскольский
#молдавия

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