Четыре бойца афганского спецназа погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв прогремел в Кабуле рядом с базой спецназа, в результате чего четыре спецназовца погибли на месте и трое получили ранения.

Как сообщает в четверг местный телеканал Tolo News, ссылаясь на Министерство внутренних дел Афганистана, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. После взрыва, как подчеркнул в ведомстве, рядом с базой не было столкновений. При этом изначально сообщалось, что в районе расположения базы спецназа в Кабуле слышна стрельба.

К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе экстремистских или террористических группировок не взяла на себя ответственность за террористическую атаку.