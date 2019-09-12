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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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13:33   12 Сентября 2019
Весь мир

Четыре бойца афганского спецназа погибли при взрыве в Кабуле

Четыре бойца афганского спецназа погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв прогремел в Кабуле рядом с базой спецназа, в результате чего четыре спецназовца погибли на месте и трое получили ранения.

Как сообщает в четверг местный телеканал Tolo News, ссылаясь на Министерство внутренних дел Афганистана, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. После взрыва, как подчеркнул в ведомстве, рядом с базой не было столкновений. При этом изначально сообщалось, что в районе расположения базы спецназа в Кабуле слышна стрельба.

К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе экстремистских или террористических группировок не взяла на себя ответственность за террористическую атаку.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #теракт #чп #кабул #афганистан #смертник #спецназ #весь мир

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