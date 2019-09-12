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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
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13:25   12 Сентября 2019
Россия

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг, 12 сентября, призвал подумать об ужесточении наказания а нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. По его словам, наказание необходимо сделать «более ощутимым».

Андрей Климов добавил, что зарубежные партнеры, в том числе Facebook, заявили о нарушении российского законодательства со стороны рекламодателей, а не площадок. Сенатор предложил учитывать это, а наказание, основанное на Конституции РФ, необходимо сделать ощутимым для тех, кто этим занимается, заведомо зная, что это делать нельзя.

«Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается», — заявил Климов.

Предвыборную рекламу в Facebook и Google в день тишины, несмотря на предупреждения, обнаружили в Роскомнадзоре. Ранее иностранные СМИ и дипмиссии призывали жителей Москвы выходить на незаконные митинги в поддержку кандидатов, снятых из-за подписей "мертвых". Член Общественной палаты России Максим Григорьев не исключал, что в Уголовном кодексе России появятся статьи за вмешательство и пособничество вмешательству в дела России. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #выборы #закон #климов

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