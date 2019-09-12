Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг, 12 сентября, призвал подумать об ужесточении наказания а нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. По его словам, наказание необходимо сделать «более ощутимым».

Андрей Климов добавил, что зарубежные партнеры, в том числе Facebook, заявили о нарушении российского законодательства со стороны рекламодателей, а не площадок. Сенатор предложил учитывать это, а наказание, основанное на Конституции РФ, необходимо сделать ощутимым для тех, кто этим занимается, заведомо зная, что это делать нельзя.

«Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается», — заявил Климов.

Заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета Россииhttps://t.co/ide1IT19Nv — Совет Федерации (@SovFedInfo) 12 сентября 2019 г.

Предвыборную рекламу в Facebook и Google в день тишины, несмотря на предупреждения, обнаружили в Роскомнадзоре. Ранее иностранные СМИ и дипмиссии призывали жителей Москвы выходить на незаконные митинги в поддержку кандидатов, снятых из-за подписей "мертвых". Член Общественной палаты России Максим Григорьев не исключал, что в Уголовном кодексе России появятся статьи за вмешательство и пособничество вмешательству в дела России.