Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению огня в Ливии

Лига арабских государств призвала немедленно прекратить военные действия в Ливии. Подчеркивается, что политическое решение конфликта является единственно верным.

Во вторник, 10 сентября, на заседании организации была выражена серьезная обеспокоенность в связи с военной эскалацией в стране. Положение дел угрожает не только безопасности и стабильности Ливии, но и соседних стран.