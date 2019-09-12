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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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13:28   12 Сентября 2019
Весь мир

Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению огня в Ливии

Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению огня в Ливии

Лига арабских государств призвала немедленно прекратить военные действия в Ливии. Подчеркивается, что политическое решение конфликта является единственно верным. 

Во вторник, 10 сентября, на заседании организации была выражена серьезная обеспокоенность в связи с военной эскалацией в стране. Положение дел угрожает не только безопасности и стабильности Ливии, но и соседних стран.

Лига заявила о поддержке реализации Схиратского соглашения как единственного источника политического решения. Также на заседании подчеркнули важность Президентского совета как единственного международно признанного законного органа власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #ливия #лига арабских государств

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