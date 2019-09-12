Лига арабских государств призвала к немедленному прекращению огня в Ливии
Лига арабских государств призвала немедленно прекратить военные действия в Ливии. Подчеркивается, что политическое решение конфликта является единственно верным.
Во вторник, 10 сентября, на заседании организации была выражена серьезная обеспокоенность в связи с военной эскалацией в стране. Положение дел угрожает не только безопасности и стабильности Ливии, но и соседних стран.
Лига заявила о поддержке реализации Схиратского соглашения как единственного источника политического решения. Также на заседании подчеркнули важность Президентского совета как единственного международно признанного законного органа власти.