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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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13:17   12 Сентября 2019
Россия

Беглов поздравил верующих петербуржцев с днем перенесения мощей Александра Невского

Беглов поздравил верующих петербуржцев с днем перенесения мощей Александра Невского

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил православных жителей города с днем перенесения мощей Александра Невского. Праздничные мероприятия проходят на площади Александра Невского в четверг, 12 сентября.

Глава города встретил прихожан, которые дошли в составе колонны крестного хода. Беглов напомнил о личности великого полководца и князя. Губернатор обратился к православным петербуржцам со сцены, пожелал духовного и телесного здоровья гражданам, а Петербургу — процветания.

«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель. Это пример служения нашему Отечеству», — отметил заслуги Александра Невского Беглов.

Беглов поздравил верующих петербуржцев с днем перенесения мощей Александра Невского

Напомним, ранее верующие петербуржцы прошли по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где находятся мощи святого. 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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