Беглов поздравил верующих петербуржцев с днем перенесения мощей Александра Невского

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил православных жителей города с днем перенесения мощей Александра Невского. Праздничные мероприятия проходят на площади Александра Невского в четверг, 12 сентября.

Глава города встретил прихожан, которые дошли в составе колонны крестного хода. Беглов напомнил о личности великого полководца и князя. Губернатор обратился к православным петербуржцам со сцены, пожелал духовного и телесного здоровья гражданам, а Петербургу — процветания.

«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель. Это пример служения нашему Отечеству», — отметил заслуги Александра Невского Беглов.

Напомним, ранее верующие петербуржцы прошли по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где находятся мощи святого.