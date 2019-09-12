Член ОП РФ Малькевич предложил создать в России Федеральную службу по киберугрозам

В России необходимо создать Федеральную службу по киберугрозам с Центром управления интернетом. В этом уверен член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич, который был одним из выступающих на заседании рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета России.

«Я считаю, что у нас должна быть создана Федеральная служба по киберугрозам или какая-то подобная организация. Сейчас интернетом у нас занимаются все, кому не лень: Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росмолодежь, ФАС и т.д. Каждый пытается порулить. Но в итоге у семи нянек дите без глазу. Вопрос могла бы решить некая Федеральная служба по киберугрозам с центром управления интернетом. Похожая история есть в США давным давно. Почему мы не можем использовать полезный, передовой, технологический опыт американцев?» — поделился идеей Малькевич с «Политикой Сегодня».

На заседании комиссии много говорилось о том, что в США давно продумали законодательную базу, позволяющую контролировать работу всех иностранных организаций на территории страны. Представитель Генпрокуратуры Артур Завалунов привел пример: в обязательном порядке в Конгресс США должны предоставляться отчеты о медиа-организациях, контролируемых Россией, влиянии их на выборы, а закон Магнитского, принятый в Штатах еще в 2012 году, обязывает отчислять из бюджета миллионы долларов в фонд борьбы с влиянием РФ. Все это прикрывается борьбой с терроризмом и коррупцией, подчеркнул сотрудник Генпрокуратуры.

Малькевич настаивает: в России давно пора принять аналогичные американским законы.

«Давайте у нас примем все те законы, которые приняты там. Законы, регулирующие СМИ, регулирующие интернет, регулирующие иностранное участие в политической жизни. Что нам мешает? Когда мои коллеги предлагают сначала пригласить Google и Facebook, а вот если они не пойдут навстречу, то тогда им пригрозим законами, я возмущаюсь. Почему мы просто не можем принять такие же законы? Зачем мы тянем время?» — задается вопросом журналист.

Временная комиссия по защите госсуверенитета России в Госдуме окончательно сформировалась 10 сентября, после единого дня голосования, во время которого иностранные компании не стеснялись нарушать законы РФ. Например, в день тишины, когда запрещена любая агитация, Google выдавал рекламу так называемого «Умного голосования» блогера Навального, где указывался кандидат, за которого нужно отдать голос. В день выборов Facebook не реагировал на указания от Общественной палаты РФ на фейковые сообщения о якобы нарушениях на участках. Пока нарушителей можно только оштрафовать. Но эксперты обратили внимание на несоразмерность существующих штрафов.

«Смешные санкции в 3 тысячи рублей не представляют никакой сложности для нарушителей. А вызывают какой-то легкий смех. Санкции надо пересматривать. Примеры есть — в США, в Европе», — заявил сенатор Олег Мельниченко.

Александр Малькевич подчеркнул, что все в курсе политики «Радио Свобода», финансируемого Конгрессом США и распространяющего лживую информацию, работы проектов под названием «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии» и т.д.

«Уважаемые люди сидят, говорят, что они знают, что «Радио Свобода» по территориям запускает специальные проекты, которые должны дестабилизировать общество. Тогда у меня вопросы к Роскомнадзору и другим структурам: они работают, мы знаем и просто ведем учет? Пишем справки? Наверное, это не совсем правильно. В Америке никто справки не пишет», — говорит Малькевич.

Член Общественной палаты уверен, что широкое обсуждение проблемы приведет в конечном итоге к принятию более жесткого законодательства. Сенаторы к этому готовы, отметил Малькевич.