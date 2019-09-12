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14:09   12 Сентября 2019
Россия

Прокуроры США допустили грубые нарушения во время суда с Concord Management

Прокуроры США допустили грубые нарушения во время суда с Concord Management

Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting уличили американских гособвинителей в грубых нарушениях во время судебного процесса. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительство пытается избирательно цитировать и искажать заявления суда относительно того факта, что обязанность ответчиков зарегистрироваться по законам о регистрации иностранных агентов и о федеральных избирательных кампаниях требуется доказать», — сообщили адвокаты Concord Management.

 Сторона гособвинения утверждает, будто бы сотрудники Concord Management и так называемого «Агентства интернет-исследований» якобы участвовали в «кампании по дезинформации» перед президентскими выборами в США 2016 года. Обвинители настаивают, будто бы россияне должны были зарегистрироваться в Минюсте США как иностранное лицо, однако необходимость этой регистрации является бездоказательной.

Так следователи прокурора Роберта Мюллера обвинили российскую компанию во вмешательстве, но не смогли доказать суду, на основании каких правовых норм россияне подлежали обязательной регистрации. Вменяемое сотрудникам Concord Management обвинение в «препятствий работе правительственных органов» вообще не является преступлением по определению американского суда.

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Очередное досудебное заседание назначено на 16 сентября. Там будут выслушаны предложения сторон по дальнейшей работе, в том числе по рассмотрению прокурорских улик и ходатайств защиты. Ранее экс-генпрокурор США Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения в «сговоре против США» и «мошенничестве», внеся фигурантов в санкционный список Минфина.

За два года расследования «российского вмешательства» Мюллер не предоставил суду убедительных улик по делу российской компании Concord Management, адвокаты которой уже подали ответный иск против Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра. Причиной стало распространение информации о подозрениях к компании — это нарушило право россиян на справедливый суд.

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Автор: Тимофей Булочкин
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