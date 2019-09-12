Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Рабочие дорожных служб самопровозглашенной Луганской Народной Республики приступили к ремонту асфальта на Станично-Луганском мосту, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что работы ведутся в рамках обязательств, которые взял на себя регион. Сейчас дорожники выравнивают ямы, чтобы в дальнейшем уложить асфальтобетон.

«Задействовано в ремонте две единицы техники и около десяти рабочих», — отметил корреспондент ФАН.

В то же время, с украинской стороны проходят работы только по расчистке площадки, которая в будущем станет местом для строительства обходного моста. Киевские рабочие уже несколько дней убирают деревья, которые ранее повалили силы МЧС ЛНР.

10 сентября строители приступили к восстановлению металлической арки Станично-Луганского моста. Ожидается, что бригада проведет сварочные работы для усиления поврежденной конструкции.

Мост является переправой через Северский Донец, он расположен на пункте пропуска «Станица Луганская». Четыре года назад сооружение было разрушено при обстреле. Сейчас жители переходят реку по деревянным настилам. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что киевская сторона поможет в восстановлении объекта только после того, как республика перебросит укрепления.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.