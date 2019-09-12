Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Почти 4500 тысячи беженцев и лица, ищущие убежища, эвакуированы из Ливии в другие страны с 2017 года. Об этом заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Ранее УВКБ ООН пояснило в Facebook, что 2900 мигрантов были эвакуированы через механизм экстренного транзита в Нигер, еще 425 человек были эвакуированы через транзитный центр в Румынии.

Он также отметил, что в настоящий момент около 4700 тысяч беженцев находятся в трудных условиях в центрах содержания под стражей. Верховный комиссар объяснил, что в качестве первой партии для подготовки к переселению в родные страны мигрантов будут перевезены 500 мигрантов в Руанду.