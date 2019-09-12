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Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

13:06   12 Сентября 2019
Весь мир

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Почти 4500 тысячи беженцев и лица, ищущие убежища, эвакуированы из Ливии в другие страны с 2017 года. Об этом заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Ранее УВКБ ООН пояснило в Facebook, что 2900 мигрантов были эвакуированы через механизм экстренного транзита в Нигер, еще 425 человек были эвакуированы через транзитный центр в Румынии. 

Он также отметил, что в настоящий момент около 4700 тысяч беженцев находятся в трудных условиях в центрах содержания под стражей. Верховный комиссар объяснил, что в качестве первой партии для подготовки к переселению в родные страны мигрантов будут перевезены 500 мигрантов в Руанду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мигранты #политика #ливия #африка #общество

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