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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:32   12 Сентября 2019
Россия

Путин приехал в Дагестан

Путин приехал в Дагестан

Президент РФ Владимир Путин посетил Республику Дагестан, чтобы возложить цветы к Мемориалу памяти погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане и при боевых действиях августа-сентября 1999 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее ветераны дагестанского села Ботлих обратились к президенту во время прямой линии 20 июня, пожаловавшись на отсутствие у них статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

Уже в августе Путин подписал закон о присвоении дагестанским ополченцам, воевавшим с боевиками в августа-сентябре 1999 года, статуса ветеранов. Теперь они получат соответствующие льготы в сфере ЖКХ и денежные выплаты, а также право на получение инвалидности от боевых действий и льготы за контузии и ранения.

Путин приехал в Дагестан

Напомним, 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева вошли в Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. Местные жители первыми оказали сопротивление боевикам, после этого началась контртеррористическая операция. Во время этих событий погибли 25 ополченцев, 108 мирных жителей, 226 военнослужащих и 53 сотрудника правоохранительных органов.

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Автор: Олег Королев

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