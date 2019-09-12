Путин приехал в Дагестан

Президент РФ Владимир Путин посетил Республику Дагестан, чтобы возложить цветы к Мемориалу памяти погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане и при боевых действиях августа-сентября 1999 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее ветераны дагестанского села Ботлих обратились к президенту во время прямой линии 20 июня, пожаловавшись на отсутствие у них статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

Уже в августе Путин подписал закон о присвоении дагестанским ополченцам, воевавшим с боевиками в августа-сентябре 1999 года, статуса ветеранов. Теперь они получат соответствующие льготы в сфере ЖКХ и денежные выплаты, а также право на получение инвалидности от боевых действий и льготы за контузии и ранения.

Напомним, 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева вошли в Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. Местные жители первыми оказали сопротивление боевикам, после этого началась контртеррористическая операция. Во время этих событий погибли 25 ополченцев, 108 мирных жителей, 226 военнослужащих и 53 сотрудника правоохранительных органов.