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13:02   12 Сентября 2019
Весь мир

Основатель «Царьграда» назвал министра и генпрокурора Болгарии агентами западных спецслужб

Основатель «Царьграда» назвал министра и генпрокурора Болгарии агентами западных спецслужб

Скандал, связанный с движением «Русофилы» в Болгарии, разгорается все больше. Государственное агентство национальной безопасности республики запретило въезд в страну на десять лет председателю Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», главе группы компаний Царьград Константину Малофееву.

При этом Малофеев не исключает, что «министр и генпрокурор Болгарии — агенты западных спецслужб» и оба хотят «вбить клин между братскими православными народами». Кроме него въезд в республику запретили исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леониду Решетникову, пишет «Царьград».

Основатель «Царьграда» назвал министра и генпрокурора Болгарии агентами западных спецслужб

Малофеев считает, что этот скандал говорит о расколе в правящей элите страны.

«Пока президент Радев и премьер Борисов выстраивают отношения с Москвой, министр иностранных дел и генпрокурор рушат эти отношения провокационными высказываниями и незаконными преследованиями болгарских русофилов», — отметил он.

Такое положение дел может демонстрировать, что «и министр, и генпрокурор являются прямыми агентами западных спецслужб, целью которых является вбить клин между братскими православными народами».

Основатель «Царьграда» назвал министра и генпрокурора Болгарии агентами западных спецслужб

Председатель «Двухглавого орла» надеется, что в итоге все встанет на свои места, а те, кто провокацию проворачивал, будут наказаны.

При этом глава аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев считает, что провокации будут продолжаться. 

«Американцы продолжают свою политику по натравливанию Болгарии на Россию, забыв об исторической памяти», — пояснил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика #болгария

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