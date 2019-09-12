Основатель «Царьграда» назвал министра и генпрокурора Болгарии агентами западных спецслужб

Скандал, связанный с движением «Русофилы» в Болгарии, разгорается все больше. Государственное агентство национальной безопасности республики запретило въезд в страну на десять лет председателю Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», главе группы компаний Царьград Константину Малофееву.

При этом Малофеев не исключает, что «министр и генпрокурор Болгарии — агенты западных спецслужб» и оба хотят «вбить клин между братскими православными народами». Кроме него въезд в республику запретили исполнительному директору Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леониду Решетникову, пишет «Царьград».

Малофеев считает, что этот скандал говорит о расколе в правящей элите страны.

«Пока президент Радев и премьер Борисов выстраивают отношения с Москвой, министр иностранных дел и генпрокурор рушат эти отношения провокационными высказываниями и незаконными преследованиями болгарских русофилов», — отметил он.

Такое положение дел может демонстрировать, что «и министр, и генпрокурор являются прямыми агентами западных спецслужб, целью которых является вбить клин между братскими православными народами».

Председатель «Двухглавого орла» надеется, что в итоге все встанет на свои места, а те, кто провокацию проворачивал, будут наказаны.

При этом глава аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев считает, что провокации будут продолжаться.