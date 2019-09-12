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Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:57   12 Сентября 2019
Весь мир

Турция заигрывает с боевиками «Ан-Нусры»* в Идлибе, чтобы сорвать мирный процесс в Сирии

Турция заигрывает с боевиками «Ан-Нусры»* в Идлибе, чтобы сорвать мирный процесс в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийской провинции Идлиб. МИД Турции не раскрывает точное содержание разговора между министрами. Вероятно, Лавров вновь спросил, что готова сделать турецкая сторона, чтобы добиться реального прекращения огня и урегулирования в Идлибе, предполагает ФАН.

Действие режима прекращения огня, объявленного Сирийской арабской армией (САА) после завершения успешного наступления на юге Идлиба, прекращено. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» не присоединились к перемирию и продолжали обстреливать правительственные войска.

Напомним, меморандум России, Турции и Ирана, прописанный на саммите в Сочи в сентябре, обязывал Анкару к отводу тяжелого вооружения и бронетехники  из демилитаризованной зоны на границе зоны деэскалации.  Однако действия Турции за минувший год привели к ровно противоположному результату, отмечает издание. В 2018 году «Хайят Тахрир аш-Шам» подмяли «умеренную оппозицию» и установили контроль над Большим Идлибом, создав марионеточное правительство. Все это происходит с ведома турецких спецслужб, которые активно сотрудничают с группировками «умеренной оппозиции».

*«Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #турция

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