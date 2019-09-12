«Роскосмос» рассекретил документы времен лунной гонки между СССР и США

Рассекреченные документы, датированные началом лунной гонки между Советским Союзом и Штатами, опубликовали в специальном разделе на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Среди документов можно ознакомиться с докладными записками руководителей профильных институтов министерства обороны СССР. В них, в частности, описаны расчеты возможной траекторией полета к Луне, характеристики ракет и какими должны быть космические аппараты. Кроме этого, на портале представлены постановления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о старте работ по разработке и созданию лунных аппаратов.

Напомним, что 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2». Он стал первым земным объектом в истории, который достиг спутника Земли.