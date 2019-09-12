Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РКН уличил Google и Facebook в публикации политической рекламы в день выборов

РКН уличил Google и Facebook в публикации политической рекламы в день выборов

 РФ обеспокоили угрозы санкций со стороны США против «Роснефти»

РФ обеспокоили угрозы санкций со стороны США против «Роснефти»
Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

 Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

РКН уличил Google и Facebook в публикации политической рекламы в день выборов

РКН уличил Google и Facebook в публикации политической рекламы в день выборов

 РФ обеспокоили угрозы санкций со стороны США против «Роснефти»

РФ обеспокоили угрозы санкций со стороны США против «Роснефти»
Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

 Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:44   12 Сентября 2019
Россия

«Роскосмос» рассекретил документы времен лунной гонки между СССР и США

«Роскосмос» рассекретил документы времен лунной гонки между СССР и США

Рассекреченные документы, датированные началом лунной гонки между Советским Союзом и Штатами, опубликовали в специальном разделе на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Среди документов можно ознакомиться с докладными записками руководителей профильных институтов министерства обороны СССР. В них, в частности, описаны расчеты возможной траекторией полета к Луне, характеристики ракет и какими должны быть космические аппараты. Кроме этого, на портале представлены постановления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о старте работ по разработке и созданию лунных аппаратов.

Напомним, что 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2». Он стал первым земным объектом в истории, который достиг спутника Земли.

«Роскосмос» рассекретил документы времен лунной гонки между СССР и США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#роскосмос #луна #рассекреченные документы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...