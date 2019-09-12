Большинство работодателей раскритиковали идею перехода на четырехдневку
Компания HeadHunter провела исследование, которое выяснило, что большинство российских работодателей выступают против перехода на четырехдневную неделю. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте компании.
Отмечается, что 76% опрошенных даже не рассматривают такие изменения. Они подчеркнули, что при переходе на сокращенный график будут снижены зарплаты и придется нанимать новых сотрудников. Респонденты также уверены, что из-за такого нововведения может ухудшиться дисциплина и увеличиться число переработок.
Только 10% опрошенных не видят недостатков в четырехдневной рабочей неделе. Только 12% работодателей готовы перейти на новый график в течение года или двух. Еще 8% опрошенных поддержали идею, но в долгосрочной перспективе.
По мнению 19% респондентов преимуществом перехода на сокращенный график — это уменьшение професионального выгорания, а также большее эффективное использование рабочего времени и улучшение здоровья сотрудников.
Еще 9% работодателей считают, что переходить на новый график разумно только при условии пропорционального снижения фонда оплаты труда.