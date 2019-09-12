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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

13:03   12 Сентября 2019
Весь мир

Представители ШОС в Петербурге обсудят борьбу с террористами

Представители ШОС в Петербурге обсудят борьбу с террористами

Участники заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в Санкт-Петербурге в четверг утром, обсудят методы борьбы с международным терроризмом и беспилотными летательными аппаратами, которые используются боевиками.

Открывая 35-ое заседание Совета, первый замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов отметил, что обстановка в мире остается напряженной и основную угрозу для стран представляют международные террористические организации. Примером тому могут послужить беспрецедентные террористические акты, произошедшие в апреле текущего года в стране-партнере по диалогу ШОС – Шри-Ланке.

«Мы видим, как террористические организации перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию наших стран», - подчеркнул Смирнов.

По его словам, члены делегаций спецслужб стран ШОС обсудят в ходе начавшегося заседания несколько важных моментов, в том числе вопрос о взаимодействии и обмене опытом по противодействию использованию БПЛА в экстремистских и террористических целях. Также участники обменяются  опытом по социальной реабилитации лиц, вернувшихся из зон террористической активности, а также по созданию информационного ресурса, распространяющего материалы, дискредитирующих экстремизм, сепаратизм и терроризм.

Заседание РАТС проходит в Санкт-Петербурге с участием представителей спецслужб Китая, Индии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, России и исполкома РАТС.

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Автор: Александр Люблинский
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