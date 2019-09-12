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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:36   12 Сентября 2019
Россия

Рябков заявил, что ряд международных соглашений РФ нужно «осовременить»

Рябков заявил, что ряд международных соглашений РФ нужно «осовременить»

Соглашения России и некоторых стран в сфере предотвращения инцидентов нужно актуализировать, они требуют осовременивания, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая с докладом в НИУ ВШЭ Рябков сказал, что необходимо укрепить инструментарий, снижающий вероятность возникновения инцидентов. 

«Вопросы эскалации при тех или иных инцидентах являются наиболее деликатными… Имеющиеся соглашения с рядом государств в области предотвращения инцидентов требуют актуализации, осовременивания, чем мы и занимаемся», — заявил Рябков.

Рябков заявил, что ряд международных соглашений РФ нужно «осовременить»

 Рябков также отметил спекуляции в этой области, приведя в пример США, которые навязывают международному сообществу идеи о неких радикальных «подходах» РФ в области ядерного оружия, якобы зафиксированных в российских доктринальных документах.

Ранее замглавы МИД говорил об ухудшении ситуации по стратегической стабильности и назвал это «неоспоримым фактом». Он подчеркнул, что действия западных руководителей становятся «более эмоциональными, временами весьма агрессивными», кроме того Запад мешает построению диалога, чем расшатывает ситуацию с контролем над вооружениями.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #рябков #мид рф #новости #весь мир

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