Рябков заявил, что ряд международных соглашений РФ нужно «осовременить»

Соглашения России и некоторых стран в сфере предотвращения инцидентов нужно актуализировать, они требуют осовременивания, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая с докладом в НИУ ВШЭ Рябков сказал, что необходимо укрепить инструментарий, снижающий вероятность возникновения инцидентов.

«Вопросы эскалации при тех или иных инцидентах являются наиболее деликатными… Имеющиеся соглашения с рядом государств в области предотвращения инцидентов требуют актуализации, осовременивания, чем мы и занимаемся», — заявил Рябков.

Рябков также отметил спекуляции в этой области, приведя в пример США, которые навязывают международному сообществу идеи о неких радикальных «подходах» РФ в области ядерного оружия, якобы зафиксированных в российских доктринальных документах.

Ранее замглавы МИД говорил об ухудшении ситуации по стратегической стабильности и назвал это «неоспоримым фактом». Он подчеркнул, что действия западных руководителей становятся «более эмоциональными, временами весьма агрессивными», кроме того Запад мешает построению диалога, чем расшатывает ситуацию с контролем над вооружениями.