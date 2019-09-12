Молдавия заявила о желании восстановить отношения с РФ в рамках договора о ЗСТ

Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что страна хочет восстановить коммерческие отношения с РФ в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ. Об этом он рассказал на конференции по итогам визита в Москву в четверг, 12 сентября.

По его словам министра, в минувшем году лишь 8% экспортной продукции Молдавии попали в Россию. Попеску считает, что такой показатель может быть больше.

«Я отметил в Москве, что мы хотим вернуться в отношениях с РФ в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанном в рамках СНГ, потому что сейчас он не работает в полной мере», — заявил Попеску.

Договор о зоне свободной торговли СНГ не противоречит соглашению об ассоциации Молдавии и Евросоюза, заявил глава МИД. Попеску считает, что вопрос торгово-экономических отношений может стать главной темой обсуждения во время возможного визита премьера Майи Санду в Москву.