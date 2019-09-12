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 Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:23   12 Сентября 2019
Весь мир

Россия предложила США меры для устранения проблем вокруг ДСНВ

Россия предложила США меры для устранения проблем вокруг ДСНВ

Москва предложила Вашингтону меры для решения проблем вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако американцы уходят от ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что действие договора истекает 5 февраля 2021 года. При этом Штаты искусственно создают неопределенность вокруг этой темы, несмотря на предложения РФ продлить договор на пять или менее лет. 

«Нам дают понять, что не готовы к предметному разговору по этим сюжетам, по крайней мере, пока», — добавил замминистра.

Он отметил, что создается ощущение, что в Вашингтоне «возникает соблазн поиграть над этой неопределенностью».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #рябков #мид рф #дснв

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