Россия предложила США меры для устранения проблем вокруг ДСНВ

Москва предложила Вашингтону меры для решения проблем вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако американцы уходят от ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что действие договора истекает 5 февраля 2021 года. При этом Штаты искусственно создают неопределенность вокруг этой темы, несмотря на предложения РФ продлить договор на пять или менее лет.

«Нам дают понять, что не готовы к предметному разговору по этим сюжетам, по крайней мере, пока», — добавил замминистра.

Он отметил, что создается ощущение, что в Вашингтоне «возникает соблазн поиграть над этой неопределенностью».