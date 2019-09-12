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12:18   12 Сентября 2019
Россия

Путин и Медведев поздравили Спивакова с 75-летием

Путин и Медведев поздравили Спивакова с 75-летием

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 12 сентября, поздравили музыканта Владимира Спивакова с 75-летием. Президент отметил непревзойденное мастерство народного артиста СССР. По его словам, Владимир Спиваков — выдающийся музыкант и дирижер, который непревзойденным мастерством покорил лучшие сценические площадки мира.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты», — добавил президент.

Премьер-министр РФ добавил, что Владимир Спиваков — замечательный музыкант, который в совершенстве владеет как мастерством игры на скрипке, так и дирижерским искусством. По его словам, музыкант необыкновенно талантливо передает красоту и мудрость классических произведений, поэтому Спивакова знают и любят не только миллионы россиян, но и иностранцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #медведев #общество #музыкант

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