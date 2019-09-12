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12:20   12 Сентября 2019
Весь мир

Центробанк Замбии выступил против снятия надзора за госдолгом

Центробанк Замбии выступил против снятия надзора за госдолгом

Замбийский Центральный банк выступил против идеи правительства по ликвидации контроля со стороны законодателей над ростом государственного долга, сообщило агентство Reuters.

Напомним, что в августе Кабинет министров Замбии предложил внести правки в Конституцию, которые лишат законодателей права подтверждать новые правительственные займы и ратифицировать международные договоры. Инициатива была негативно встречена правозащитниками и оппозиционерами.

Как отмечали власти, нововведение необходимо для получения кредитов и утверждения договоров во время перерывов в работе парламента. Оппозиционные политики же заявили, что таким образом замбийский глава Эдгар Лунгу пытается подавить инакомыслие.

Стоит отметить, что предложение поступило после увеличения госдолга республики и предупреждения от Международного валютного фонда.

Согласно порядку, первыми конституционные правки получает парламентский комитет. Чтобы принять изменения, за них должно проголосовать минимум две трети парламентариев. На данный момент дата голосования не установлена. Более того, Ассоциация юристов Замбии уже обратилась в Конституционный суд с требованием отозвать законопроект.

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Автор: Анна Манц
#центробанк #госдолг #замбия

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