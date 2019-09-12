Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав управления Службы безопасности Украины в четырех областях страны – Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой.

С документами можно ознакомиться на сайте главы государства.

«Назначить Монастырецкого Виталия Леонидовича начальником управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области», - говорится в одном из указов, подписанных Зеленским.

Другими указами, президент назначил Николая Найдича главой управления СБУ Харьковской области, Виталия Герсака – главой управления СБУ Николаевской области, и Бориса Безрукова – главой управления СБУ Запорожской области.

Также на сайте президента Украины опубликованы указы, которыми Зеленский уволил с занимаемых должностей нескольких начальников управления СБУ – Петра Дидуха, работавшего в Ивано-Франковской области, Юрия Пасеку, работавшего в Николаевской области, Виталия Найду, работавшего в Тернопольской области, и Андрея Насача, работавшего в Харьковской области.