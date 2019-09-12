Парламент Марокко обсуждает законопроект о запрете на хранение оружия

Палата представителей Марокко обсуждает законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс страны: предусматриваются новые карательные меры за необоснованное хранение оружия. Об этом сообщает издание Morocco World News.

Сейчас статья, которую планируют реформировать, предусматривает наказание за необоснованное хранение оружия в виде тюремного заключения от одного месяца до одного года или штрафа в размере от 1200 до 5000 динаров. Судебные органы могут выбирать одну из двух санкций.

Если текущая версия законодательной реформы будет принята, то за хранение оружия будет предусматриваться наказание от года до 2 лет лишения свободы и штраф в размере от 5 000 до 20 000 динаров. Обновленный закон больше не позволит судебным органам выносить приговор на альтернативной основе — штраф и заключение будут предусмотрены как единая санкция.

В начале сентября сообщалось, что марокканские ВС получили 50 военных и грузовых автомобилей из США. Военное сотрудничество между Рабатом и Вашингтоном проявляется не только в поставках техники: страна считается самым сильным союзником Штатов в Северной Африке по борьбе с терроризмом.