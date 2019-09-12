МИД РФ предупредил о забастовке таксистов в Тунисе

Сотрудник департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ в четверг, 12 сентября, предупредили россиян, что в Тунисе бастуют таксисты. Пл информации ДСКЦ МИД РФ, возможны манифестации, поэтому дорожное движение ограничат. Туристов предупредили о повышенном спросе на альтернативные виды транспорта.

#Тунис – 12 сентября в столице намечена забастовка таксистов; возможны манифестации, ограничения дорожного движения; повышенный спрос на альтернативные виды транспорта pic.twitter.com/1PgqI9Nw8L — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 11 сентября 2019 г.

Таксисты периодически бастуют в Тунисе с апреля, передает информационно-аналитическое агентство «SM News». Причина — цены на топливо, которые ранее утвердили власти страны. Открытые протесты продолжаются с 2018 года. По мнению водителей, правительство занимается маргинализацией профессии.