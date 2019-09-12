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Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

 Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

11:58   12 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ предупредил о забастовке таксистов в Тунисе

МИД РФ предупредил о забастовке таксистов в Тунисе

Сотрудник департамента ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ в четверг, 12 сентября, предупредили россиян, что в Тунисе бастуют таксисты. Пл информации ДСКЦ МИД РФ, возможны манифестации, поэтому дорожное движение ограничат. Туристов предупредили о повышенном спросе на альтернативные виды транспорта.

Таксисты периодически бастуют в Тунисе с апреля, передает информационно-аналитическое агентство «SM News». Причина — цены на топливо, которые ранее утвердили власти страны. Открытые протесты продолжаются с 2018 года. По мнению водителей, правительство занимается маргинализацией профессии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#забастовка #мид рф #тунис #таксисты

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