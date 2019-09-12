Колычев не видит смысла в искусственном стимулировании роста доходов населения

Заместитель министра финансов Владимир Колычев назвал искусственные способы влияния на рост доходом населения странной идеей. Об этом он заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме, пишет в четверг РИА Новости.

Колычев предложит посмотреть на рост зарплат и отметил, что они растут быстрее, чем ВВП. Он подчеркнул, что было бы несправедливо говорить о том, что следует какими-то способами стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением.

«Искусственными способами подстегнуть рост доходов — довольно странная была бы затея со стороны властей», — сказал замминистра.

Он заявил, что при ускорении экономики на базе инвестиционного роста доходы населения подтянутся вслед. Колычев отметил, что если растет экономики, то растут зарплаты вместе с потребительскими расходами.

Россия заботится о наиболее уязвимых слоях населения, сказал он. Речь идет о старшем поколении, именно это стало причиной проведения пенсионной реформы. Он также напомнил, что больше всех бедности подвержены многодетные семьи и семьи, где недавно родились дети.