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12:04   12 Сентября 2019
Россия

Колычев не видит смысла в искусственном стимулировании роста доходов населения

Колычев не видит смысла в искусственном стимулировании роста доходов населения

Заместитель министра финансов Владимир Колычев назвал искусственные способы влияния на рост доходом населения странной идеей. Об этом он заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме, пишет в четверг РИА Новости. 

Колычев предложит посмотреть на рост зарплат и отметил, что они растут быстрее, чем ВВП. Он подчеркнул, что было бы несправедливо говорить  о том, что следует какими-то способами стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением. 

«Искусственными способами подстегнуть рост доходов — довольно странная была бы затея со стороны властей», — сказал замминистра.

Он заявил, что при ускорении экономики на базе инвестиционного роста доходы населения подтянутся вслед. Колычев отметил, что если растет экономики, то растут зарплаты вместе с потребительскими расходами. 

Россия заботится о наиболее уязвимых слоях населения, сказал он. Речь идет о старшем поколении, именно это стало причиной проведения пенсионной реформы. Он также напомнил, что больше всех бедности подвержены многодетные семьи и семьи, где недавно родились дети. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #минфин #общество #доходы

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