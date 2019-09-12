Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление российско-белорусских отношений остается безусловным приоритетом внешней политики Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на приеме верительных грамот у посла России Дмитрия Мезенцева 12 сентября.

Отношения государств держаться на общей истории, дружбе и добрососедстве, сказал он. К тому же, Россия — это ключевой стратегический партнер и союзник республики. На данный момент, особое внимание уделено «вопросам союзного строительства».

«Мы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным договорились, что в канун знаковой даты — 20-летия подписания договора о создании Союзного государства — должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции. И мы это сделали», — подчеркнул Лукашенко.

В июле в Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание форума регионов государств, в котором поучаствовали Путин и Лукашенко. После этого они провели двустороннюю встречу, по итогам которой поручили разработать программу углубления интеграции и ее дорожную карту. Срок был дан до начала декабря, то есть к 20-летию Союзного государства. В сентябре российский и белорусский премьеры утвердили план.