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 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

12:03   12 Сентября 2019
Россия

Победитель конкурса «Лидеры России» спас 17-летнего альпиниста на Эльбрусе

Победитель конкурса «Лидеры России» спас 17-летнего альпиниста на Эльбрусе

Победитель конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев помог спасти от смерти 17-летнего альпиниста на Эльбрусе. Южноуралец восходил на гору с командой других финалистов. На высоте 5 600 метров «Лидеры России» заметили лежащего в снегу подростка без сознания. 

Юному альпинисту дали кислород и напоили его чаем, после чего он начал подавать признаки жизни. Выяснилось, что школьник пролежал на Эльбрусе всю ночь. При этом восходил он в одиночку. 

«Спустили на высоту около 5000 метро и передали МЧС на ратраках. Успели фактически в последний момент, обычно в такой ситуации не выживают», — написал Гневашев в соцсети.

Сейчас покоритель Эльбруса из Череповца находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.  

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Автор: Арсений Аскольский
#эльбрус

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