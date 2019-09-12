Победитель конкурса «Лидеры России» спас 17-летнего альпиниста на Эльбрусе

Победитель конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев помог спасти от смерти 17-летнего альпиниста на Эльбрусе. Южноуралец восходил на гору с командой других финалистов. На высоте 5 600 метров «Лидеры России» заметили лежащего в снегу подростка без сознания.

Юному альпинисту дали кислород и напоили его чаем, после чего он начал подавать признаки жизни. Выяснилось, что школьник пролежал на Эльбрусе всю ночь. При этом восходил он в одиночку.

«Спустили на высоту около 5000 метро и передали МЧС на ратраках. Успели фактически в последний момент, обычно в такой ситуации не выживают», — написал Гневашев в соцсети.

Сейчас покоритель Эльбруса из Череповца находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.