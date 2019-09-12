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11:39   12 Сентября 2019
Россия

МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

Ситуация в области стратегической стабильности становится только хуже, это неоспоримый факт, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков. Он выступил на презентации доклада «Высшей школы экономики» «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности», которая проходит в Москве 12 сентября.

«Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт», — предупредил замминистра.

Он отметил, что особенно ярко негативная динамика в этой сфере наблюдается в последний год.

МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

«Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными», — сказал Рябков.

По его словам, западные партнеры мешают диалогу, чем расшатывают ситуацию с контролем над вооружениями.

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Автор: Анна Манц
#рябков #мид рф #стабильность #ядерная война

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