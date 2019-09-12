Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать мирные перспективы

Представитель Европейского союза в четверг, 12 сентября, сообщил, что планы израильского руководства в отношении Иорданской долины, распространить суверенитет, на которую грозился премьер-министр Биньямин Нетаньяху, могут подорвать мирные перспективы в регионе. Ранее Нетаньяху заявил, что израильское правительство распространит суверенитет на Иорданскую долину​​​.

Первые шаги премьер-министр предпримет сразу после формирования нового правительства после выборов в кнессет 22-го созыва, которые состоятся 17 сентября. По словам представителя ЕС, союз не признает никаких изменений границ, которые существовали до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые согласовали стороны.

Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, — незаконная по международному праву. Если Израиль продолжит предпринимать действия в этом контексте, тогда он подорвет жизнеспособность решения как о создании двух стран, так и перспективы установления прочного мира, передает РИА Новости.