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Президент Украины назначил четырех начальников областных управлений СБУ

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 Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии

Углубление связей с Россией остается приоритетом Белоруссии
США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

США уже в 2017 году планировали вмешательство во внутренние дела России

 Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

Около 4500 тысяч беженцев эвакуировали из Ливии с 2017 года

11:46   12 Сентября 2019
Весь мир

Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать мирные перспективы

Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать мирные перспективы

Представитель Европейского союза в четверг, 12 сентября, сообщил, что планы израильского руководства в отношении Иорданской долины, распространить суверенитет, на которую грозился премьер-министр Биньямин Нетаньяху, могут подорвать мирные перспективы в регионе. Ранее Нетаньяху заявил, что израильское правительство распространит суверенитет на Иорданскую долину​​​.

Первые шаги премьер-министр предпримет сразу после формирования нового правительства после выборов в кнессет 22-го созыва, которые состоятся 17 сентября. По словам представителя ЕС, союз не признает никаких изменений границ, которые существовали до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые согласовали стороны.

Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, — незаконная по международному праву. Если Израиль продолжит предпринимать действия в этом контексте, тогда он подорвет жизнеспособность решения как о создании двух стран, так и перспективы установления прочного мира, передает РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #нетаньяху #общество #иорданская долина

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