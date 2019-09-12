Лондон считает самыми опасными для себя российские «Искандеры» и С-400

Великобритания опасается российских ракетных систем: Лондон должен немедленно противостоять «угрозе», заявил помощник начальника штаба британских ВВС Джулиан Болл. Об этом сообщает издание Janes 360.

По мнению Болла, военные разработки РФ ставят под сомнение возможности Великобритании в этой сфере. Такое заявление он сделал на лондонской выставке DSEI 2019, предложив противостоять военной мощи России «коллективными усилиями», в частности, используя разработки в области искусственного интеллекта, нового оружия и тактики ведения военных действий.

В феврале нынешнего года Министерство обороны РФ приняло решение улучшить технические и тактические характеристики ракетного комплекса «Искандер-М». Планируется, что комплекс будет работать в любых погодных условиях и сможет противостоять системам противоракетной обороны. Ракетные войска и артиллерию РФ решено переоснастить, заменив ТРК «Точка-У» на «Искандеры».

Во время последних учений в конце августа на полигоне «Капустин Яр», ОТРК «Искандер» показал высокий уровень выполнения нормативов по переводу в боевое положение, не менее оперативно перезагружаются ракеты с заряжающих автомобилей на пусковые установки.