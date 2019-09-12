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 Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов
Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

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11:36   12 Сентября 2019
Россия

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 12 сентября, проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального, по меньшей мере, в 30-и городах России от Петербурга до Владивостока. Как написала в своем Telegram-канале правая рука Навального — Леонид Волков, силовики изымают технику и увозят сотрудников на допросы в региональные отделения СК РФ по делу об отмывании миллиарда рублей.

Господин Волков, отвечающий за финансовые потоки ФБК, в закрытых чатах призывает сторонников молчать на допросах, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. Статья 174 УК РФ о легализации денег в крупном размере, полученных преступным путем, предусматривает наказание до семи лет колонии.

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Тем временем Telegram-канал «Товарищ Майор», опубликовал фото увенчанного флагом США «патриотичного» монумента, обнаруженного у координатора штаба ФБК и «Открытой России» в Пензе Ольги Жулимовой.

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Впрочем, беглый олигарх Михаил Ходорковский, основатель нежелательной в РФ «Открытой России» не скрывал факт поддержки российских оппозиционных движений. Пресс-секретарь бывшего нефтяного магната Ольга Писпанен об этом говорила еще в 2017 году.

В минувший вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский с думской трибуны заявил, что Навальный и его вероятная любовница Любовь Соболь работают в интересах иностранных государств. Сам основатель ФБК, по данным либерал-демократа, был завербован во время учебы в Йельском университете. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил специальной парламентской комиссии проверить деятельность Навального и Соболь.

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Автор: Максим Сахаров
#навальный #волков #обыски #фбк

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