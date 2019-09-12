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Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

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11:37   12 Сентября 2019
Весь мир

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Джефф Фенхолт умер в США . Ему было 68 лет. Об сообщает портал TMZ в четверг, 12 сентября. 

Фехолта нашли мертвым в собственном доме. Он ушел из жизни за пять дней до 69-летия. Причины смерти не раскрываются. По данным СМИ, у актера были проблемы со здоровьем.

Мюзикл по рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» поставлен на Бродвее в 1971 году. Джефф Фенхолт сыграл в спектакле главную роль более 700 раз. В интервью он признавался, что пристрастился к наркотикам и алкоголю, после успеха, но нашел спасение в христианстве. 

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Автор: Арсений Аскольский

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