Корвет для ТОФ покинул стапели Амурского судозавода

Многоцелевой сторожевой корабль «Алдар Цыденжапов» вывели со стапелей Амурского судостроительного завода, сообщили в правительства Комсомольска-на-Амуре 12 сентября.

«Корвет поставлен в док, после чего начнутся достроечные работы и испытания», — добавили в сообщении.

В церемонии вывода судна поучаствовали представители руководства Хабаровского края, министерства обороны, Военно-морского флота, Объединенной судостроительной корпорации и самого предприятия.

Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» для АСЗ стал третьим кораблем серии. Закладка прошла в 2015 году. Согласно планам, он войдет в состав Тихоокеанского флота уже в будущем году. Стоит отметить, что первые два корвета — «Совершенный» и «Громкий» — уже состоят в ТОФ. В 2021 году ожидается еще одно пополнение кораблем «Резкий».