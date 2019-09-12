Вместо робота «Федора» Россия запустит в космос дроидов без ног

Опытные образцы нового российского робота «Теледроид», которому предстоит отправиться на МКС для выполнения работ на станции и в от крытом космосе, начнут собирать уже в 2020 году.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя слова исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Как сообщает информационное агентство News.ru, вернувшийся 7 сентября с Международной космической станции антропоморфный робот «Федор», больше в космос не отправится, но вскоре его заменят новыми дронами.

Окончательный облик «Теледроида», как отмечается, будет определен позже, но предварительный уже определен

По словам Дудорова на орбиту для выполнения миссии «теледроида» будут выведены и пристыкованы к МКС универсальный узловой и научно-энергетический модули, а также потребуется европейский манипулятор ERA. Предварительно планируется разместить нового робота на манипуляторе, который и будет перемещать его к месту проведения работ.

Также Дудоров добавил, что к 2022 году планируется создать нового робота «Испытателя», который, если не произойдет никаких сдвигов в планах, отправится в первый и второй испытательный полеты на корабле «Орел». В то же время, возможен такой вариант, когда проект «Испытатель» будет трансформирован для использования в напланетных миссиях, а именно в полете на Луну, и в отдаленной перспективе – в полете на Марс.