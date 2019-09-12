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11:53   12 Сентября 2019
Россия

Вместо робота «Федора» Россия запустит в космос дроидов без ног

Вместо робота «Федора» Россия запустит в космос дроидов без ног

Опытные образцы нового российского робота «Теледроид», которому предстоит отправиться на МКС для выполнения работ на станции и в от крытом космосе, начнут собирать уже в 2020 году.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя слова исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Как сообщает информационное агентство News.ru, вернувшийся 7 сентября с Международной космической станции антропоморфный робот «Федор», больше в космос не отправится, но вскоре его заменят новыми дронами.

Вместо робота «Федора» Россия запустит в космос дроидов без ног

Окончательный облик «Теледроида», как отмечается, будет определен позже, но предварительный уже определен

По словам Дудорова на орбиту для выполнения миссии «теледроида» будут выведены и пристыкованы к МКС универсальный узловой и научно-энергетический модули, а также потребуется европейский манипулятор ERA. Предварительно планируется разместить нового робота на манипуляторе, который и будет перемещать его к месту проведения работ.

Также Дудоров добавил, что к 2022 году планируется создать нового робота «Испытателя», который, если не произойдет никаких сдвигов в планах, отправится в первый и второй испытательный полеты на корабле «Орел». В то же время, возможен такой вариант, когда проект «Испытатель» будет трансформирован для использования в напланетных миссиях, а именно в полете на Луну, и в отдаленной перспективе – в полете на Марс.

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Автор: Александр Люблинский
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