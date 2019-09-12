Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг, 12 сентября, сообщил, что Иерусалиму, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа, передает государственная телерадиокорпорация «Кан». По информации израильских СМИ, Нетаньяху сделал такое заявление перед вылетом в Сочи.

Однако точную дату проведения военной операции премьер-министр не уточнил. В пятницу, 6 сентября, отношения с палестинским анклавом обострились на границе после 73-го по счету палестинского «Марша возвращения» и заявления Биньямина Нетаньяху о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, если он победит на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.

Израильский премьер-министр в четверг, 12 сентября, полетел в Сочи, где запланировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные вопросы, включая ситуацию в АР с акцентом на укрепление механизмов военной координации.