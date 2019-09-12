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11:34   12 Сентября 2019
Россия

Инвалиды смогут получать протезы и коляски по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать протезы и коляски по электронному сертификату

Замминстра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев заявил, что Минтруд намерен в следующем году апробировать приобретение технических средств реабилитации для инвалидов за счет электронного сертификата. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме-2019, пишет в четверг РИА Новости. 

«Мы хотим, чтобы в 2020 году были отобраны несколько регионов, в которых мы бы отпилотировали эти подходы», — сказал он.

Заместитель министра также сообщил, что регионы, в которых будет проводиться проект, пока не выбраны. 

Инвалиды, получим электронный сертификат на приобретение ТСП, смогут самостоятельно выбрать или приобрести средство реабилитации. Сначала будут выпускаться сертификаты на ТСР серийного производства, например, телевизоры с телекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, тонометры с речевым выходом. Позже такая практика может распространиться и на другие изделия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #инвалиды #сертификат

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