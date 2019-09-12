Трамп заявил, что Болтон «вышел за все рамки» по вопросу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп уволил своего экс-советника по нацбезопасности после того, как они не сошлись в мнениях по вопросу Венесуэлы.

Ранее 10 сентября Трамп объявил в Twitter, что его советник по нацбезопасности Джон Болтон покидает свой пост. Позиции президента и чиновника окончательно разошлись при обсуждении Венесуэлы: Болтон настаивал на экономическом давлении, которое обеспечит смену власти в латиноамериканской стране.

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», — заявил Трамп.

Американское издание Bloomberg сообщало, что Трамп уволил Болтона после заседания, на котором министр финансов США Стивен Мнучин предложил ослабить санкции против Ирана и возобновить переговоры Вашингтона с Тегераном. Позже, в тот же день, Трамп попросил Болтона уйти в отставку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадровое решение Трампа внутренним делом США, в которое Россия не собирается вмешиваться. В отличии от Москвы, Вашингтон активно вторгается в суверенные внутриполитические вопросы других государств. Напомним, зимой этого года про-американский оппозиционер Хуан Гуаидо самостоятельно провозгласил себя новым главой Венесуэлы при поддержке США, некоторых стран Евросоюза и соседних Бразилии и Колумбии.

Вашингтон активно поддерживал оппозиционера информационно. Американские СМИ растиражировали фейк о неком «золоте Мадуро», будто бы вывезенном из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании. Не менее примечательным стал фейк о ЧВК «Вагнера», якобы прибывшей в Каракас для охраны легитимного президента Николаса Мадуро. Информацию опровергли российские и венесуэльские власти, а позже признали новости недостоверными и сами издания, которые их распространили.