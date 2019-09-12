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11:30   12 Сентября 2019
Россия

Трамп заявил, что Болтон «вышел за все рамки» по вопросу Венесуэлы

Трамп заявил, что Болтон «вышел за все рамки» по вопросу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп уволил своего экс-советника по нацбезопасности после того, как они не сошлись в мнениях по вопросу Венесуэлы.

Ранее 10 сентября Трамп объявил в Twitter, что его советник по нацбезопасности Джон Болтон покидает свой пост. Позиции президента и чиновника окончательно разошлись при обсуждении Венесуэлы: Болтон настаивал на экономическом давлении, которое обеспечит смену власти в латиноамериканской стране.

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», — заявил Трамп.

 Американское издание Bloomberg сообщало, что Трамп уволил Болтона после заседания, на котором министр финансов США Стивен Мнучин предложил ослабить санкции против Ирана и возобновить переговоры Вашингтона с Тегераном. Позже, в тот же день, Трамп попросил Болтона уйти в отставку. 

Трамп заявил, что Болтон «вышел за все рамки» по вопросу Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадровое решение Трампа внутренним делом США, в которое Россия не собирается вмешиваться. В отличии от Москвы, Вашингтон активно вторгается в суверенные внутриполитические вопросы других государств. Напомним, зимой этого года про-американский оппозиционер Хуан Гуаидо самостоятельно провозгласил себя новым главой Венесуэлы при поддержке США, некоторых стран Евросоюза и соседних Бразилии и Колумбии.

Вашингтон активно поддерживал оппозиционера информационно. Американские СМИ растиражировали фейк о неком «золоте Мадуро», будто бы вывезенном из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании. Не менее примечательным стал фейк о  ЧВК «Вагнера», якобы прибывшей в Каракас для охраны легитимного президента Николаса Мадуро. Информацию опровергли российские и венесуэльские власти, а позже признали новости недостоверными и сами издания, которые их распространили.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #трамп #весь мир #болтон #венесуэла

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