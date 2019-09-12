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11:15   12 Сентября 2019
Россия

Работа новых апелляционных и кассационных судов стартует 1 октября

Работа новых апелляционных и кассационных судов стартует 1 октября

Пленум Верховного суда России постановил, что новые судебные инстанции начнут работать 1 октября.

«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», — указано в документе.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев отметил, что в органы уже назначили более половины необходимого штата, в числе которых председатели и заместители. Кроме этого, здания новых судов, которые образованы по экстерриториальному принципу, полностью оборудованы.

Новообразованные органы будут проверять решения, принятые в апелляционной и кассационной инстанциях. Это необходимо для укрепления независимости судей и для большей эффективности правосудия. Вместе с началом их работы вступит в силу ряд изменений законодательства, в частности введение принципа «сплошной кассации».

Сейчас президиумы областных судов считаются «первой кассационной инстанцией» по делам районного и городского уровня. ВС РФ же относится ко «второй кассационной инстанции».

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Автор: Анна Манц
#суд #верховный суд

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