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Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

 Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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11:14   12 Сентября 2019
Россия

РФ и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа в 2020 году

РФ и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа в 2020 году

«Дочка» Роскосмоса GK Launch Services подписала контракт с компанией Индии Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата. Он осуществится с космодрома Байконур на ракете «Союз-2». Мероприятие запланировано на второй-третий квартал 2020 года, говорится на сайте российского оператора.

По словам гендиректора Pixxel Авайса Ахмеда, компания выбрала российскую GK Launch Services, потому та предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, включая страхованию вместе с пусковыми услугами.

Pixxel — индийская космическая компания, которая создает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли. GK Launch Services — оператор коммерческих запусков, созданный по решению Роскосмоса. Компания уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических кораблей с ракетами семейства «Союз-2» с российских космодромов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #индия #роскосмос

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