СК проверит историю о девочке, которая отдала цыганам родительские сбережения

СК намерен расследовать уголовное дело о цыганах, которые уговорили девочку отдать им почти полтора миллиона рублей родительских сбережений. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости.

По информации старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой, во время мониторинга СМИ было выявлено сообщение, в котором сказано, что две женщины убедили малолетнюю девочку отдать все сбережения родителей. Девочка отдала около полутора миллиона рублей.

«По указанному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ (мошенничество)», — сказала она.

Она отметила, что следствие обратится к прокуратуре с просьбой передать дело в следственные органы Главного следственного управления СК РФ по столице.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что девочка 12 лет после школы познакомилась с цыганками в парке Марьино. Попав под их влияние, она передала им все денежные сбережения родителей. Речь идет о сумме полтора миллиона рублей.