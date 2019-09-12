Трамп уволил Болтона за провалы США в Китае, Венесуэле и Британии

Президент США Дональд Трамп, по его словам, изначально относился к своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону весьма и весьма благосклонно. Но серия провалов, которые уже стали очевидными, просто не оставили американскому президенту иного выбора, кроме как отправить того в отставку. И об этом Трамп говорит теперь безо всякого стеснения

«У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним (Болтоном), но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными. Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав», — заявил Трамп.

И с американским президентом трудно не согласиться – он действительно оказался прав. Вопрос только когда. Когда он назначал Джона Болтона полтора года назад на должность, или сегодня, когда он попросил его написать заявление об отставке?

А если без юмора, то и первое, и второе действие Трампа было своевременным и «болтовщина» стала закономерной эпохой его внешней политики.

Логика назначений Трампа

Логику назначений Трампа будет очень трудно понять без анализа характеров его назначенцев. Например, нынешний госсекретарь США Майк Помпео – политический «флюгер», без собственного мнения, готовый выполнить любую волю своего шефа и который может взять за него на себя всю ответственность за провал и уступить все лавры победителя. Такой человек очень нужен Трампу, приоритеты во внешней политики которого за три года его президентства менялись трижды.

Вначале он был лояльно настроен к России и пытался с ней даже договориться. Американцы предложили Москве урегулирование на Украине, на Ближнем Востоке, платой за которые должен был стать отказ Москвы от поддержки Китая в предстоящей схватке Вашингтона и Пекина. Именно эту политику должен был проводить лояльный России и имевший с ней давние деловые связи первый Госсекретарь США в администрации Дональда Трампа, предшественник Помпео, Рекс Тиллерсон.

К концу 2017-го – началу 2018-го стало окончательно понятно, что договориться с Москвой на американских условиях не удается. И как мы помним, именно в это время был дан старт жесткому давлению на Москву, которое началось с химической провокации британцев в Солсбери. И именно в этом время позиция Киева стала особенно русофобской, что, правда, можно было списать и на начало предвыборной президентской кампании.

Это изменение во внешнеполитическом курсе требовало новых исполнителей. И они были найдены и назначены. Госсекретарем США (его лицом и спикером) стал политический «флюгер» Помпео, а советником по национальной безопасности (по сути, рабочими руками) был назначен неутомимый ястреб Джон Болтон, который сразу же приступил к разработке «жестких планов» давления на позиции Москвы и Китая во всех точках, где это было только возможно.

Именно он курировал переворот в Венесуэле и настаивал на военном вторжении в эту страну. Именно Болтон подталкивал европейских партнеров США к более решительным антироссийским шагам и во многом та истерия, которую мы видим до сих пор связана с его усилиями. Болтон, скорее всего, «посоветовал» Трампу изменить прошлогодним декабрьским договоренностям в Буэнос-Айресе (тем самым, которые от Трампа к Путину и обратно носил лично президент Турции) и отказаться от вывода войск из Сирии. Но первой страной, на которую Болтон начал активное давление буквально сразу после своего назначения на должность советница, стал Иран.

Провалы Болтона

И если бы все вышеперечисленное принесло результаты, то Дональд Трамп сегодня не снял бы Болтона и не делал бы его виноватым в своих собственных провалах. Да, его собственных. Ведь конечное решение всегда остается за президентом, а не за советником.

Итак, что же это за провалы, за которые сегодня «отдувается» Болтон?

Давление на Европу закончилось ускоренным дрейфом двух главных стран ЕС — Германии и Франции — в сторону Китая и России. Причем, концепция развала Европы при помощи Великобритании сразу же натолкнулась на серьезное препятствие еще в самой Британии, которая до сих пор никак не может, несмотря на отчаянные усилия их нового премьера Бориса Джонсона, «реализовать» злополучный Brexit.

Последнее зарубежное турне Болтона в Восточную Европу, где он был, пусть и корректно и на очень высоком уровне, послан подальше со своими идеями в Минске, Киеве и Кишиневе, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Трампа. А,скорее всего, просто удобным поводом избавиться от него за более ранние и более важные провалы.

Давление на Иран, закончилось не «смыканием рядов», а усилением напряженности между США и их европейскими союзниками. И пока никак не сказалось на изменении внешней политики Тегерана, который, неся экономические потери, не сдается и ждет ноября 2020 года, когда Трамп может лишиться своего поста.

Прессинг России и Дамаска привел лишь ко все более активной российской антиамериканской политике в Европе и на Ближнем Востоке, откуда она все успешнее выдавливает американцев.

А в Венесуэле США и вовсе потерпели очень унизительное для себя политическое поражение в родном для себя Западном полушарии, не сумев навязать свою волю небольшой, раздираемой кризисом и противоречиями стране, где почти половина населения была готова изначально принять «помощь» из рук Вашингтона.

И самое главное: все это никак не помогло Трампу в главном — в давлении на Китай, который за год жесткого противостояния так и не согласился пойти на уступки. Времени ждать дальше у Трампа просто нет: через год — выборы и ему нужны результаты. Стоит ли задаваться при этом вопросом, за что Болтон лишился своего поста?

Изменение политики Вашингтона

Что интересно, вместе с уходом Болтона (о котором всерьез заговорили уже более месяца назад) в очередной, и уже третий раз, начала резко меняться и внешняя политика Вашингтона.

Обратите внимание, как одновременно началось относительное потепление отношений с Россией, против которой близкие Трампу люди уже не первый месяц не дают Конгрессу ввести жесткие санкции по «Северному потоку-2», резкое ослабление давления на Китай, с которым после побитых горшков было решено вновь начать переговоры по урегулированию торговых споров. Да и давление на Венесуэлу в последние месяцы как-то ослабло, и эта тема ушла на вторые и третьи полосы американских приоритетов.

При этом впервые за все время американцы спокойно смотрели за разгромом умеренных в Идлибе и даже провели их демонстративную бомбежку, вынуждая тех принять предложение Москвы по урегулированию.

Все это не может быть случайностью. Особенно на фоне отставки главного ястреба американской политики, теперь уже экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

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