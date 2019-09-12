Онищенко положительно оценил окропление Твери святой водой с самолета

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науки, руководитель Роспотребнадзора в 1996-2013 годах Геннадий Онищенко положительно оценил старания тверских священнослужителей, которые с самолета окропили город святой водой, чтобы избавить его от алкоголизма и наркомании.

Обряд провели накануне, в День трезвости. Как сообщают местные СМИ, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых. В общей сложности на город вылили 70 литров святой воды.

В Твери священники решили исцелить жителей от пьянства. Вчера, в День трезвости, они вылили на город 70 литров святой воды. Видео: https://t.co/2LwLQVrLra pic.twitter.com/p5VJJYu6Wk — ФедералПресс (@FederalPress) September 12, 2019

В комментарии для «Политики Сегодня» Геннадий Онищенко предположил, что результат такой борьбы за трезвость будет позднее.

«Не могу сейчас оценить эффект от этого окропления. Видимо, он будет позже. Но сам факт того, что священник делает доступными ему средствами, заслуживает уважения. Уверен, что он делал это убежденно. Верующие люди, узнав об этом, оценят. Это позитивно. И сыграет определенную роль», — считает экс-глава Роспотребнадзора.

Сообщается, что помимо священнослужителей, в самолете находилась семейная пара, глава которой чудом исцелился от пьянства.

День трезвости в новейшей истории России возродили с 2005 года. Он отмечался и до революции — в 1913 году Русская православная церковь определила провести его 11 сентября, в великий церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.