Армия США закупит макеты, которые имитируют стрельбу автомата Калашникова
Американское министерство армии разместило заявку на покупку пяти макетов автомата Калашникова, которые имитируют его стрельбу. Об этом пишет RT со ссылкой на документ в четверг, 12 сентября.
Закупка осуществляется в рамках поставок учебного снаряжения. Кроме того, к макетам российского оружия приложат средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.
В рамках того же конкурса также говорится о покупке двух установок, имитирующих взрывы с шестью дымовыми контейнерами, а также коробки с дымовыми шашками.