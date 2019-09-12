В СПЧ заявили о низком проценте грубых нарушений на выборах

Процент грубых нарушений, зафиксированных в единый день голосования 8 сентября, был незначительным. Об этом 12 сентября заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов.

По словам Борисова, на четырех УИКах были зафиксированы грубые нарушения, которые не позволили определить волеизъявление избирателей. Речь идет о том, что называют «вброс». Он подчеркнул, что таких случаев было менее 0,01% от общего числа комиссий, однако добавил, что в каждом конкретном случае правоохранители будут обязаны разобраться.

«Самый эмоциональный накал страстей вокруг, именно «вокруг», выборов был в Москве и в Санкт-Петербурге. Сообщения о якобы имевших места нарушениях сыпались горстями», — сказал он.

Борисов рассказал, что мобильные группы СПЧ сразу же выезжали на места, где были зафиксированы нарушения. Он отметил, что организаторы выборов сразу же их устраняли. Отклонения не смогли повлиять ни на конечный результат, ни на избирательные права.