Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

 Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов
Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

 Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе

Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе
МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

МИД РФ Заявил об угрозе ядерной войны

 Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов

Отвечающий за сбор денег соратник Навального заметает следы западных кураторов
Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

 Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе

Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе
10:44   12 Сентября 2019
Россия

В СПЧ заявили о низком проценте грубых нарушений на выборах

В СПЧ заявили о низком проценте грубых нарушений на выборах

Процент грубых нарушений, зафиксированных в единый день голосования 8 сентября, был незначительным. Об этом 12 сентября заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов. 

По словам Борисова, на четырех УИКах были зафиксированы грубые нарушения, которые не позволили определить волеизъявление избирателей. Речь идет о том, что называют «вброс». Он подчеркнул, что таких случаев было менее 0,01% от общего числа комиссий, однако добавил, что в каждом конкретном случае правоохранители будут обязаны разобраться. 

«Самый эмоциональный накал страстей вокруг, именно «вокруг», выборов был в Москве и в Санкт-Петербурге. Сообщения о якобы имевших места нарушениях сыпались горстями», — сказал он. 

Борисов рассказал, что мобильные группы СПЧ сразу же выезжали на места, где были зафиксированы нарушения. Он отметил, что организаторы выборов сразу же их устраняли. Отклонения не смогли повлиять ни на конечный результат, ни на избирательные права. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество #спч

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...