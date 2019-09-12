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10:46   12 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

Самодельное взрывное устройство, закрепленное под железнодорожным полотном на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, было обнаружено и обезврежено сотрудниками республиканского Министерства госбезопасности.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства

«В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что диверсанты планировали подорвать взрывное устройство в тот момент, когда по заминированному участку проходил железнодорожный состав. Мощный взрыв должен был разрушить участок железнодорожного полотна и пустить поезд под откос. О том, выявлены ли лица, заложившие взрывчатку, к настоящему моменту не сообщается.

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Автор: Александр Люблинский
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