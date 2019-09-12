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Взрыв на железной дороге удалось предотвратить в ДНР

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 Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

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10:24   12 Сентября 2019
Россия

Москалькова считает, что «четырехдневку» не стоит вводить без исследований

Москалькова считает, что «четырехдневку» не стоит вводить без исследований

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что без специальных исследований в России вряд ли получится внедрить сокращение рабочей недели до четырех дней.

Так она ответила на вопрос, не приведет ли переход на «четырехдневку» к более интенсивным нагрузкам. По словам омбудсмена, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести мониторинговые исследования.

«Не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — отметила Москалькова.

Госдума планирует обсудить предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Ранее российский премьер-министр  Дмитрий Медведев предложил разработать более гибкий трудовой график для россиян. Глава кабмина считает, что действующее трудовое законодательство не соответствует реалиям сегодняшнего времени.

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Автор: Арсений Аскольский
#москалькова #работа

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