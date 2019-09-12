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10:18   12 Сентября 2019
Россия

Мужчина в Подмосковье попал под электричку и погиб

Мужчина в Подмосковье попал под электричку и погиб

Двое мужчин оказались под колесами электропоезда, один погиб. Случай произошел на подмосковной станции Ленинская. Об этом 12 сентября сообщает представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления н транспорте СК РФ. 

В среду вечером двое мужчин попытались забраться на платформу станции «Ленинская», после чего попали под электричку, которая совершала маршрут «Москва-Ожерелье». Один из мужчин погиб на месте от полученных травм, а второго доставили в больницу. 

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодой человек упал на рельсы на станции «Университет» на Сокольнической линии столичного метро. В результате полученных травм мужчина погиб. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #электричка #общество #электропоезд

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