Мужчина в Подмосковье попал под электричку и погиб

Двое мужчин оказались под колесами электропоезда, один погиб. Случай произошел на подмосковной станции Ленинская. Об этом 12 сентября сообщает представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления н транспорте СК РФ.

В среду вечером двое мужчин попытались забраться на платформу станции «Ленинская», после чего попали под электричку, которая совершала маршрут «Москва-Ожерелье». Один из мужчин погиб на месте от полученных травм, а второго доставили в больницу.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодой человек упал на рельсы на станции «Университет» на Сокольнической линии столичного метро. В результате полученных травм мужчина погиб.