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Нетаньяху заявил о проведении военной операции в Газе
10:12   12 Сентября 2019
Весь мир

Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

Накануне встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным, глава израильского правительства высказал мнение, что иранский радикальный ислам со временем будет представлять опасность для Москвы.

По словам Нетаньяху, которые в четверг приводит РБК, позиции Москвы и Тегерана совпадают не всегда.

«Да, есть определённые вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью», - отметил он.

Наибольшую опасность для России в будущем, отметил Нетаньяху, может представлять иранский радикальный ислам, который уже сейчас стремится к обладанию ядерным  оружием и завоеванию Ближнего Востока.

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», - предупредил премьер-министр еврейского государства.

Напомним: встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху пройдет в Сочи 12 сентября. Ранее сообщалось, что в ходе встречи планируется обсудить укрепление военной координации и ситуацию в Сирии.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #иран #политика #израиль #нетаньяху #весь мир

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