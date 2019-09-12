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9:56   12 Сентября 2019
Россия

Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

Пять исковых заявлений к юристу ФБК Любови Соболь и главе отдела расследований фонда Георгию Албурову поступили в Симоновский районный суд Москвы. Об этом 12 сентября сообщает ФАН со ссылкой на уведомление, которое появилось в базе суде. 

По информации СМИ, против сторонников Навального выступили ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и два предпринимателя — Ярослав Христов и Виталий Толкалов.

Ранее ТАСС писал, что исковые требования пока неизвестны. В суде уточнили, что истцы, скорее всего, недовольны последствиями беспорядков 27 июля в Москве. 13 сентября пройдет беседа по предъявленным искам.

Ранее стало известно, что в действиях пяти участников беспорядков в Москве не был найден состав преступления, поэтому дела переквалифицировали в административные. Меры пресечения, избранные в отношении фигурантов дела, были отменены. 

Незаконный митинг, который прошел в столице 27 июля, организовали сторонники Алексея Навального, в том числе Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого количества фальшивых подписей и фальсификаций в документах. Больше всего подделок оказалось у Любови Соболь — почти 15% автографов. Она платила наемным рабочим за рисовку подписей в ее пользу и не постеснялась предоставить подписи умерших москвичей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #соболь

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