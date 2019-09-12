Синоптики предупредили о приближающемся похолодании

Резкое похолодание ожидается в ряде российских регионов в конце текущей недели. Об этом в четверг утром сообщает «Российская газета», приводя прогноз, озвученный заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилой Паршиной.

В частности, сообщается, что температура воздуха в Москве понизится до 13-18 градусов, в Ленинградской области, а также в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях зарядят продолжительные ливни, а дневная температура будет держаться на уровне 16 градусов тепла.

На севере Центрального федерального округа температура воздуха опустится до 11-17 градусов.

В Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии похолодает до 10-15 градусов и ожидаются сильные дожди.

Ночные заморозки до -1 градуса ожидаются на ближайших выходных в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В Приморском крае ночные заморозки достигнут -2 градусов, а в Иркутской области -5 градусов по шкале Цельсия.