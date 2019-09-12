Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

 Синоптики предупредили о приближающемся похолодании

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании
Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

 Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле
Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

Соболь и Албуров получили пять новых исков из-за беспорядков 27 июля

 Синоптики предупредили о приближающемся похолодании

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании
Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Украинский «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

 Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов

Медведчук обвинил «Слугу народа» и «Голос» в стремлении закрыть ряд телеканалов
Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

Нетаньяху считает, что в будущем Иран может стать опасным для России

 Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле

Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле
9:34   12 Сентября 2019
Россия

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании

Резкое похолодание ожидается в ряде российских регионов в конце текущей недели. Об этом в четверг утром сообщает «Российская газета», приводя прогноз, озвученный заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилой Паршиной.

В частности, сообщается, что температура воздуха в Москве понизится до 13-18 градусов, в Ленинградской области, а также в Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях зарядят продолжительные ливни, а дневная температура будет держаться на уровне 16 градусов тепла.

На севере Центрального федерального округа температура воздуха опустится до 11-17 градусов.

В Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии похолодает до 10-15 градусов и ожидаются сильные дожди.

Ночные заморозки до -1 градуса ожидаются на ближайших выходных в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. В Приморском крае ночные заморозки достигнут -2 градусов, а в Иркутской области -5 градусов по шкале Цельсия.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #погода #прогноз #похолодание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...